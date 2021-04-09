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Путин объяснил Меркель передвижение российских войск

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что Россия вправе передвигать свои вооруженные силы по территории страны на свое усмотрение, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент дал необходимые разъяснения. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Первое, что мы, конечно же, вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков. Он отметил, что любая страна, которая имеет у своих границ «нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион», принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

Ранее Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным потребовала сократить военное присутствие России возле украинских границ. Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму. 

Ранее по теме: Меркель потребовала сократить военное присутствие России у границ Украины

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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