Путин объяснил Меркель передвижение российских войск

«Президент дал необходимые разъяснения. Это то же самое, что мы говорили неоднократно. Первое, что мы, конечно же, вольны абсолютно передвигать наши вооруженные силы и любые подразделения по территории России на наше усмотрение», – сказал Песков. Он отметил, что любая страна, которая имеет у своих границ «нестабильный регион, опасный, взрывоопасный регион», принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.