NYT узнал о роли Израиля во взрыве на ядерном объекте Ирана

NYT также уточняет, что теперь «рычаги влияния» Ирана на новых переговорах, к которым стремится администрация президента США Джо Байдена для восстановления ядерного соглашения, могут быть значительно скомпрометированы. Иран заявил, что будет предпринимать все более решительные действия, запрещенные соглашением, до тех пор, пока санкции, введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом, не будут отменены.