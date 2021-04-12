NYT узнал о роли Израиля во взрыве на ядерном объекте Ирана
Авария на иранском ядерном объекте по обогащению урана в городе Натанзе произошла в результате преднамеренно организованного взрыва, организованного Израилем, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской и иранской разведках.
Два сотрудника спецслужб рассказали изданию, что на объекте произошло отключение электроснабжения из-за сильного взрыва. В результате была разрушена «хорошо защищенная внутренняя энергосистема», которая «снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран».
По словам официальных лиц, чьи имена газета не раскрывает, взрыв на ядерном объекте нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Восстановление производства может занять не менее девяти месяцев, утверждают собеседники журналистов.
NYT также уточняет, что теперь «рычаги влияния» Ирана на новых переговорах, к которым стремится администрация президента США Джо Байдена для восстановления ядерного соглашения, могут быть значительно скомпрометированы. Иран заявил, что будет предпринимать все более решительные действия, запрещенные соглашением, до тех пор, пока санкции, введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом, не будут отменены.
Ранее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал случившееся «актом ядерного терроризма». Он подчеркнул, что случившееся доказывает несостоятельность тех, кто выступает против переговоров Ирана о смягчении санкций.
11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети. Точные причины произошедшего пока не установлены.
Reuters писал, что объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Накануне аварии на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.