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NYT узнал о роли Израиля во взрыве на ядерном объекте Ирана

Ведомости

Авария на иранском ядерном объекте по обогащению урана в городе Натанзе произошла в результате преднамеренно организованного взрыва, организованного Израилем, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской и иранской разведках.

Два сотрудника спецслужб рассказали изданию, что на объекте произошло отключение электроснабжения из-за сильного взрыва. В результате была разрушена «хорошо защищенная внутренняя энергосистема», которая «снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран».

По словам официальных лиц, чьи имена газета не раскрывает, взрыв на ядерном объекте нанес серьезный удар по способности Ирана обогащать уран. Восстановление производства может занять не менее девяти месяцев, утверждают собеседники журналистов.

NYT также уточняет, что теперь «рычаги влияния» Ирана на новых переговорах, к которым стремится администрация президента США Джо Байдена для восстановления ядерного соглашения, могут быть значительно скомпрометированы. Иран заявил, что будет предпринимать все более решительные действия, запрещенные соглашением, до тех пор, пока санкции, введенные бывшим американским лидером Дональдом Трампом, не будут отменены.

Ранее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (AEOI) Али Акбар Салехи назвал случившееся «актом ядерного терроризма». Он подчеркнул, что случившееся доказывает несостоятельность тех, кто выступает против переговоров Ирана о смягчении санкций.

11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети. Точные причины произошедшего пока не установлены.

Reuters писал, что объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Накануне аварии на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.

Ранее по теме: В Иране сообщили об инциденте на атомном объекте в Нантанзе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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