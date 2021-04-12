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Иран пообещал отомстить Израилю за взрыв на ядерном объекте

Ведомости

Иран обвинил Израиль в организации взрыва на ядерном объекте в Иране и пообещал отомстить. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф в эфире местного телевидения.

«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам», — цитирует Зарифа Reuters.

Израиль официально не прокомментировал инцидент, указывает издание.

Ранее NYT сообщил со ссылкой на источники в американской и иранской разведке, что авария на ядерном объекте в Иране произошла в результате преднамеренно организованного Израилем взрыва.

11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети. Точные причины произошедшего пока не установлены.

Reuters писал, что объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Накануне аварии на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.

Ранее по теме: NYT узнал о роли Израиля во взрыве на ядерном объекте Ирана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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