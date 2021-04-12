Иран пообещал отомстить Израилю за взрыв на ядерном объекте
Иран обвинил Израиль в организации взрыва на ядерном объекте в Иране и пообещал отомстить. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф в эфире местного телевидения.
«Сионисты хотят отомстить за наш прогресс на пути к отмене санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам», — цитирует Зарифа Reuters.
Израиль официально не прокомментировал инцидент, указывает издание.
Ранее NYT сообщил со ссылкой на источники в американской и иранской разведке, что авария на ядерном объекте в Иране произошла в результате преднамеренно организованного Израилем взрыва.
11 апреля на ядерном объекте в иранском городе Натанзе зафиксировали аварию в распределительной энергосети. Точные причины произошедшего пока не установлены.
Reuters писал, что объект в Натанзе является центральным элементом иранской программы обогащения урана и контролируется инспекторами Международного агентства по атомной энергии (IAEA). Накануне аварии на объекте установили новые центрифуги для обогащения урана.