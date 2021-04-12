Кремль назвал условие допуска журналистов на оглашение послания президента

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие будет проведено в очном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин, вероятно, посвятит свое послание выходу из кризиса и системным мерам поддержки. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» и продлилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.