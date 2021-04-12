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Кремль назвал условие допуска журналистов на оглашение послания президента

Ведомости

Журналисты смогут посетить оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию при условии наличия у них двух отрицательных тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Кремля.

«Обязательным условием допуска на площадку всех участников мероприятия является наличие двух отрицательных ПЦР-тестов с результатами, датированными 17 апреля и 20 апреля 2021 года соответственно», — говорится в сообщении. Справки должны быть предъявлены при входе в печатном или электронном виде.

В Кремле объявили об открытии аккредитации журналистов на участие в освещении мероприятия. Количество приглашенных представителей СМИ и формат их работы будут определены с учетом требований Роспотребнадзора. Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ с регистрацией в Роскомнадзоре и иностранных изданий, аккредитованных при МИДе России.

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля. Мероприятие будет проведено в очном формате. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин, вероятно, посвятит свое послание выходу из кризиса и системным мерам поддержки. Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж» и продлилось 1 час 13 минут. В ходе выступления президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию, которые в итоге были приняты летом 2020 г.

Ранее по теме: Песков: в послании Путина может пойти речь о системных мерах поддержки
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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