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Кремль не получил запрос Зеленского на разговор с Путиным

Ведомости

Администрация президента России не получала запрос президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», — сказал Песков, комментируя информацию о запросе.

По его словам, Путину всегда есть, что сказать о разряде напряжённости и предотвращении потенциальной войны. «Ну давайте все-таки надеяться на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет», — добавил Песков.

Ранее Reuters сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что Зеленский запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, однако пока не получил ответа. Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что направило запрос в Москву с требованием объяснить цели скопления войск на границе с Украиной.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.

Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.

Ранее по теме: Российская сторона не дала подробных пояснений о переброске войск

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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