Кремль не получил запрос Зеленского на разговор с Путиным

По его словам, Путину всегда есть, что сказать о разряде напряжённости и предотвращении потенциальной войны. «Ну давайте все-таки надеяться на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет», — добавил Песков.