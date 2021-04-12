Кремль не получил запрос Зеленского на разговор с Путиным
Администрация президента России не получала запрос президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел, мне неизвестно о том, чтобы в последние дни были какие-то запросы», — сказал Песков, комментируя информацию о запросе.
По его словам, Путину всегда есть, что сказать о разряде напряжённости и предотвращении потенциальной войны. «Ну давайте все-таки надеяться на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве и дело не будет принимать серьезного оборота и провокационные действия все-таки сойдут на нет», — добавил Песков.
Ранее Reuters сообщил со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель, что Зеленский запросил переговоры с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины, однако пока не получил ответа. Министерство иностранных дел Украины также сообщило, что направило запрос в Москву с требованием объяснить цели скопления войск на границе с Украиной.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий.