Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области
Президент России Владимир Путин посетит парк покорителей космоса в Саратовской области 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
«Он посетит парк покорителей космоса, возложит цветы к памятнику Гагарину – именно там Гагарин совершил посадку – и затем в самом Энгельсе, куда он вернется из парка, он проведет совещание о планах развития космической деятельности в РФ», – сказал Песков.
Во время поездки в Энгельс президента будут сопровождать председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. На совещании с основными докладами выступят вице-премьер Юрий Борисов и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, рассказал пресс-секретарь Путина.
Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией. Корабль с тремя членами экипажа долетел до Международной космической станции и пристыковался к модулю «Рассвет». Пуск был произведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос.