Корабль «Ю. А. Гагарин» с тремя космонавтами прибыл на МКС
Корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с тремя членами экипажа долетел до Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю «Рассвет», следует из трансляции на сайте Роскосмоса.
Как отметили ведущие трансляции, теперь членам экипажа — Олегу Новицкому и Петру Дуброву, а также американскому астронавту Марку Ванде Хай — предстоит проверить герметичность стыковки. А после того, как выровняется давление между пилотируемым кораблем и МКС, космонавты смогут перейти на станцию.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») на околоземную орбиту. Пуск был проведен в преддверии 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. Ракета-носитель взлетала с 31-й площадки, а сам Гагарин в 1961 г. взлетал с первой площадки, которая сейчас находится на консервации перед планируемой реконструкцией.