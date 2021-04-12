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Кремль ответил на слова Блинкена об «агрессии» России в отношении Украины

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях для Москвы в случае агрессивных действий в отношении Киева.

«Определенно происходит девальвация подобных фраз, вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков. Он отметил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».

Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Он отметил, что Россия сосредоточила на границе с Украиной максимальное с 2014 г. количество войск, что вызывает серьезную обеспокоенность.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.

Ранее по теме: Блинкен заявил о последствиях для России в случае ее агрессии на границе с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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