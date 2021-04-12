Кремль ответил на слова Блинкена об «агрессии» России в отношении Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о последствиях для Москвы в случае агрессивных действий в отношении Киева.
«Определенно происходит девальвация подобных фраз, вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков. Он отметил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».
Ранее Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию ждут последствия, если она предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Он отметил, что Россия сосредоточила на границе с Украиной максимальное с 2014 г. количество войск, что вызывает серьезную обеспокоенность.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных.