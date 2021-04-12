Кремль ответил на слова Блинкена об «агрессии» России в отношении Украины

«Определенно происходит девальвация подобных фраз, вот эти призывы отказаться от каких-то эфемерных агрессивных действий, угрозы заставить заплатить цену. Чем больше ты произносишь такие фразы, тем больше они девальвируются», — сказал Песков. Он отметил, что Россия «ни для кого никогда не представляла и не представляет агрессии и никогда не занималась агрессивными действиями».