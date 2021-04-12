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Главы МИД стран ЕС обсудят обострение в Донбассе на заседании 19 апреля

Ведомости

Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, поэтому министры иностранных дел стран ЕС проведут неформальное заседание по этому вопросу 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — цитирует ТАСС Стано. По его словам, в ЕС надеются, что эскалации конфликта не будет, добавив, что все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. В Кремле оценивали ситуацию на линии разграничения на Украине как «чрезвычайно нестабильную». При этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что сообщения о готовящемся наступлении Украины на Донбасс являются дезинформацией.

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. Жертвами обстрелов со стороын украинских силовиков стали несколько жителей Донбасса, включая ребенка.

Ранее по теме: Киев исключил наступление Украины на Донбасс

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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