Главы МИД стран ЕС обсудят обострение в Донбассе на заседании 19 апреля

«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — цитирует ТАСС Стано. По его словам, в ЕС надеются, что эскалации конфликта не будет, добавив, что все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого.