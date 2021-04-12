Главы МИД стран ЕС обсудят обострение в Донбассе на заседании 19 апреля
Евросоюз серьезно обеспокоен обострением ситуации в Донбассе, поэтому министры иностранных дел стран ЕС проведут неформальное заседание по этому вопросу 19 апреля, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«Украина будет в повестке дня видеоконференции глав МИД. Мы очень внимательно и с серьезной озабоченностью следим за развитием ситуации», — цитирует ТАСС Стано. По его словам, в ЕС надеются, что эскалации конфликта не будет, добавив, что все дипломатические усилия направлены на то, чтобы избежать этого.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. В Кремле оценивали ситуацию на линии разграничения на Украине как «чрезвычайно нестабильную». При этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляла, что сообщения о готовящемся наступлении Украины на Донбасс являются дезинформацией.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. Жертвами обстрелов со стороын украинских силовиков стали несколько жителей Донбасса, включая ребенка.