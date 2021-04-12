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Песков опроверг связь приостановки полетов в Турцию с визитом Зеленского

Ведомости

Решение о запрете авиаперелетов в Турцию не связано со встречей турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — сказал он. 

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Москва — Стамбул и в обратном направлении, а также рейсов для возращения россиян домой. 

11 апреля Эрдоган и Зеленский провели встречу, по итогам которой турецкий президент заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма». Зеленский в свою очередь отметил, что для Киева чрезвычайно важна поддержка Анкарой территориальной целостности Украины. 

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. При этом она подчеркнула, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России именно из Турции.

Ранее по теме: Россия ограничит авиасообщение с Турцией и Танзанией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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