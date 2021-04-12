Песков опроверг связь приостановки полетов в Турцию с визитом Зеленского

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Москва — Стамбул и в обратном направлении, а также рейсов для возращения россиян домой.