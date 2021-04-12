Песков опроверг связь приостановки полетов в Турцию с визитом Зеленского
Решение о запрете авиаперелетов в Турцию не связано со встречей турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией», — сказал он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Москва — Стамбул и в обратном направлении, а также рейсов для возращения россиян домой.
11 апреля Эрдоган и Зеленский провели встречу, по итогам которой турецкий президент заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и подтверждает свое принципиальное решение не признавать «аннексию Крыма». Зеленский в свою очередь отметил, что для Киева чрезвычайно важна поддержка Анкарой территориальной целостности Украины.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции в последнее время. При этом она подчеркнула, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию России именно из Турции.