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Байден решил оставить назначенного Трампом в Москву посла США Салливана

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена решила оставить на посту назначенного экс-президентом Дональдом Трампом посла в Москве Джона Салливана «на обозримое будущее», сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам собеседников телеканала, в администрации Байдена высоко оценили потенциал и уже проявленную «решительность» Салливана для налаживания и укрепления отношений США с Россией. В то же время в Белом доме считают, что нынешний посол в Москве «твердо стоит на ногах» и сможет справиться с поддержанием контактов даже в условиях планируемого усиления санкционного давления на Кремль.

«Сохранение в Москве посла, который уже знает игроков, а также приглашение Путина на конференцию по изменению климата в конце этого месяца сигнализируют о том, что администрация [Байдена] остается открытой для дипломатии и сотрудничества с Россией там, где это возможно», — говорится в публикации.

О том, что Байден предложил Салливану остаться послом в России, по меньшей мере в течение текущего, 2021 г., сам дипломат подтвердил в феврале, однако дальнейшие перспективы его пребывания в России были неизвестны. По данным источников Bloomberg, американский президент в этом году будет искать послу замену, но оставит его на время роста напряженности в американо-российских отношениях.

Салливан был приведен к присяге в качестве посла США в России в декабре 2019 г., в январе 2020 г. он приехал в Россию. 

Ранее сегодня CNN сообщил, что в Белом доме оценивают возможное влияние новых санкций против России на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне уже выразили опасения в связи с якобы концентрацией российских войск у границ страны на фоне возобновившихся обстрелов на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отмечают, что российские подразделения не угрожают соседним государствам, однако замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, а Минобороны подтвердило по меньшей мере перевод части Каспийской флотилии в Черное море для совместных с Черноморским флотом учений.

Ранее по теме: Байден предложил Салливану остаться на посту посла США в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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