Байден решил оставить назначенного Трампом в Москву посла США Салливана

Ранее сегодня CNN сообщил, что в Белом доме оценивают возможное влияние новых санкций против России на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне уже выразили опасения в связи с якобы концентрацией российских войск у границ страны на фоне возобновившихся обстрелов на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отмечают, что российские подразделения не угрожают соседним государствам, однако замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, а Минобороны подтвердило по меньшей мере перевод части Каспийской флотилии в Черное море для совместных с Черноморским флотом учений.