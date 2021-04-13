Байден решил оставить назначенного Трампом в Москву посла США Салливана
Администрация президента США Джо Байдена решила оставить на посту назначенного экс-президентом Дональдом Трампом посла в Москве Джона Салливана «на обозримое будущее», сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников телеканала, в администрации Байдена высоко оценили потенциал и уже проявленную «решительность» Салливана для налаживания и укрепления отношений США с Россией. В то же время в Белом доме считают, что нынешний посол в Москве «твердо стоит на ногах» и сможет справиться с поддержанием контактов даже в условиях планируемого усиления санкционного давления на Кремль.
«Сохранение в Москве посла, который уже знает игроков, а также приглашение Путина на конференцию по изменению климата в конце этого месяца сигнализируют о том, что администрация [Байдена] остается открытой для дипломатии и сотрудничества с Россией там, где это возможно», — говорится в публикации.
О том, что Байден предложил Салливану остаться послом в России, по меньшей мере в течение текущего, 2021 г., сам дипломат подтвердил в феврале, однако дальнейшие перспективы его пребывания в России были неизвестны. По данным источников Bloomberg, американский президент в этом году будет искать послу замену, но оставит его на время роста напряженности в американо-российских отношениях.
Салливан был приведен к присяге в качестве посла США в России в декабре 2019 г., в январе 2020 г. он приехал в Россию.
Ранее сегодня CNN сообщил, что в Белом доме оценивают возможное влияние новых санкций против России на дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины. В Вашингтоне уже выразили опасения в связи с якобы концентрацией российских войск у границ страны на фоне возобновившихся обстрелов на линии разграничения в Донбассе. В Кремле отмечают, что российские подразделения не угрожают соседним государствам, однако замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если возникнет такая необходимость, а Минобороны подтвердило по меньшей мере перевод части Каспийской флотилии в Черное море для совместных с Черноморским флотом учений.