CNN узнал об оценке США влияния новых санкций на конфликт в Донбассе

Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных, сообщалось также о жертвах среди мирного населения на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. ВСУ также сообщало, что концентрация российских армейских подразделений происходит в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму.