CNN узнал об оценке США влияния новых санкций на конфликт в Донбассе
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможное влияние новых запланированных санкций против России на ситуацию вокруг Украины и конфликта в Донбассе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
По словам собеседников телеканала, ключевые члены администрации Байдена всю прошлую неделю обсуждали «потенциальный ответ» на последние действия России у границ Украины и пришли к выводу, что санкции могут иметь «непредвиденные последствия». «Высшие чиновники Белого дома сейчас обсуждают, как новые санкции и другие "наказания" могут спровоцировать дальнейшую эскалацию», — говорится в публикации.
«Усложняющим» принятие решения о санкциях, добавил источник телеканала, является «наращивание Россией войск у восточной границы Украины».
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC заявил, что Россию ждут «последствия», если она предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Он отметил, что Россия сосредоточила на границе с Украиной максимальное с 2014 г. количество войск, что вызывает у Вашингтона серьезную обеспокоенность. В то же время в Кремле в последний месяц неоднократно подчеркивали, что перемещения российский войск не несут угрозы соседним государствам, отмечая однако, что передислокация армейских подразделений на своей территории является внутренним делом Москвы.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины. 9 апреля украинский лидер сообщил, что с начала года в Донбассе погибли 26 украинских военных, сообщалось также о жертвах среди мирного населения на территории непризнанных республик ДНР и ЛНР. ВСУ также сообщало, что концентрация российских армейских подразделений происходит в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях, а также в Крыму.
Кроме того, Минобороны России заявило о переброске части кораблей Каспийской флотилии в Черное море для совместных учений с Черноморским флотом в Крыму. После этого Вашингтон анонсировал ввод двух своих военных кораблей в Черное море и направил Турции запрос о прохождении их через проливы Дарданеллы и Босфор.