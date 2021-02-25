Байден предложил Салливану остаться на посту посла США в России

В январе Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Байден попросил Салливана остаться на посту посла США в России. По данным издания, такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с российским правительством. Собеседник издания рассказал, что Байден планирует оставить Салливана на посту, пока не найдет ему замену. Bloomberg отметил, что должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной.