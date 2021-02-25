Байден предложил Салливану остаться на посту посла США в России
Посол США в России Джон Салливан останется на своем посту на неопределенное время в течение 2021 года, такое предложение он получил от президента страны Джо Байдена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Салливана.
«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — сказал посол США.
Салливан был приведен к присяге в качестве посла США в России в декабре 2019 года, в январе 2020 года он приехал в Россию.
В январе Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Байден попросил Салливана остаться на посту посла США в России. По данным издания, такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с российским правительством. Собеседник издания рассказал, что Байден планирует оставить Салливана на посту, пока не найдет ему замену. Bloomberg отметил, что должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной.