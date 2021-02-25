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Байден предложил Салливану остаться на посту посла США в России

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан останется на своем посту на неопределенное время в течение 2021 года, такое предложение он получил от президента страны Джо Байдена, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Салливана.

«Ранее на этой неделе президент Байден попросил меня остаться послом США в РФ на неопределенный срок в течение этого года», — сказал посол США. 

Салливан был приведен к присяге в качестве посла США в России в декабре 2019 года, в январе 2020 года он приехал в Россию. 

В январе Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что Байден попросил Салливана остаться на посту посла США в России. По данным издания, такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с российским правительством. Собеседник издания рассказал, что Байден планирует оставить Салливана на посту, пока не найдет ему замену. Bloomberg отметил, что должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной.

Ранее по теме: Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных