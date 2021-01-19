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Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту

Ведомости

Избранный президент США Джо Байден обратился к американскому послу в России Джону Салливану с просьбой остаться на этом посту, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, Салливан останется на посту, когда Байден вступит в должность.

Издание пояснило, что такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с правительством президента России Владимира Путина по таким вопросам, как задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. По данным источника издания, Байден планирует оставить Салливана на посту посла в России, пока не найдет ему замену. Должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной, отметил Bloomberg.

Издание пояснило, что послы США часто уходят в отставку с приходом новой администрации, так как являются политическими назначенцами. Большинство послов, назначенных Трампом, не получили предложения остаться и покинули свои должности.

Ранее по теме: В МИДе не ожидают улучшения отношений с США при администрации Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных