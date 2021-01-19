Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту
Избранный президент США Джо Байден обратился к американскому послу в России Джону Салливану с просьбой остаться на этом посту, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, Салливан останется на посту, когда Байден вступит в должность.
Издание пояснило, что такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с правительством президента России Владимира Путина по таким вопросам, как задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. По данным источника издания, Байден планирует оставить Салливана на посту посла в России, пока не найдет ему замену. Должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной, отметил Bloomberg.
Издание пояснило, что послы США часто уходят в отставку с приходом новой администрации, так как являются политическими назначенцами. Большинство послов, назначенных Трампом, не получили предложения остаться и покинули свои должности.