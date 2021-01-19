Bloomberg узнал о просьбе Байдена к послу США в России остаться на посту

Издание пояснило, что такое решение было принято из-за обострения напряженности в отношениях с правительством президента России Владимира Путина по таким вопросам, как задержание основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального. По данным источника издания, Байден планирует оставить Салливана на посту посла в России, пока не найдет ему замену. Должность посла США в России считается слишком важной, чтобы оставлять ее вакантной, отметил Bloomberg.