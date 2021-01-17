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В МИДе не ожидают улучшения отношений с США при администрации Байдена

Ведомости

МИД России не прогнозирует улучшения отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения, в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли», — цитируют ее «РИА Новости».

Захарова добавила, что российская сторона открыта к взаимоуважительному диалогу с США.

Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных