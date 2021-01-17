В МИДе не ожидают улучшения отношений с США при администрации Байдена

В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.