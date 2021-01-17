В МИДе не ожидают улучшения отношений с США при администрации Байдена
МИД России не прогнозирует улучшения отношений с США при администрации избранного президента Джо Байдена, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы не прогнозируем какого-то резкого улучшения, в принципе улучшения не прогнозируется, потому что люди те же, тезисы они свои не меняли», — цитируют ее «РИА Новости».
Захарова добавила, что российская сторона открыта к взаимоуважительному диалогу с США.
Ранее в пятницу МИД России объявил о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что выход США из договора 22 ноября прошлого года существенным образом нарушил баланс интересов государств — участников соглашения, нанес серьезный ущерб его действию и подорвал роль договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.
В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из договора. Поводом для выхода из соглашения стали, по утверждению Вашингтона, неоднократные его нарушения со стороны России. В свою очередь глава российского МИДа Сергей Лавров в ноябре 2020 г. говорил, что Москва готова оставаться участником договора при условии, что остальные партнеры будут соблюдать требования документа. Тогда министр назвал поведение западных коллег «не всегда джентльменским», но подчеркнул: Россия готова еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран.