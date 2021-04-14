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Посла США пригласили к помощнику президента России

Ведомости

Посол США в России Джон Салливан приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову», – говорится в сообщении.

Вечером 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил российскому лидеру обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.

Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство приступило к подготовке встречи Путина и Байдена, напомнив, что организация данного мероприятия находится в компетенции администрации президента.  

Ранее по теме: МИД начал подготовку встречи Путина и Байдена
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных