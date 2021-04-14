Посла США пригласили к помощнику президента России

Вечером 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил российскому лидеру обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.