Посла США пригласили к помощнику президента России
Посол США в России Джон Салливан приглашен к помощнику президента РФ Юрию Ушакову, сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.
«Подтверждаем, что посол США в среду был приглашен к помощнику президента Ушакову», – говорится в сообщении.
Вечером 13 апреля президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого предложил российскому лидеру обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы.
Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что министерство приступило к подготовке встречи Путина и Байдена, напомнив, что организация данного мероприятия находится в компетенции администрации президента.