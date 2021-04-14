МИД начал подготовку встречи Путина и Байдена
Российский МИД приступил к подготовке встречи на высшем уровне президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, сообщила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», – сказала Захарова. Она напомнила о недавней случайной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри в гостинице Нью-Дели, которая стала одним из способов обсуждения этой проблематики.
Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.