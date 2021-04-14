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МИД начал подготовку встречи Путина и Байдена

Ведомости

Российский МИД приступил к подготовке встречи на высшем уровне президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, сообщила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Это компетенция администрации президента, как вы знаете. Мы свою часть работы, безусловно, делаем», – сказала Захарова. Она напомнила о недавней случайной встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и специального представителя президента США по вопросам климата Джона Керри в гостинице Нью-Дели, которая стала одним из способов обсуждения этой проблематики.

Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

Ранее по теме: Байден и Путин обсудили Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных