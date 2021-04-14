Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму
Предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные в том числе вероятностью совершения терактов, сохраняются в Крыму, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в регионе.
«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).
Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.
По словам главы Совбеза, украинские спецслужбы и экстремистские организации регулярно устраивают провокации на государственной границе и пытаются провести в Крыму диверсионно-террористические акции. В прошлом году в регионе были предотвращены шесть терактов, а недавно, 9 апреля, в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», рассказал он.