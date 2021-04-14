Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

По словам главы Совбеза, украинские спецслужбы и экстремистские организации регулярно устраивают провокации на государственной границе и пытаются провести в Крыму диверсионно-террористические акции. В прошлом году в регионе были предотвращены шесть терактов, а недавно, 9 апреля, в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», рассказал он.