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Патрушев заявил об угрозе терактов в Крыму

Ведомости

Предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные в том числе вероятностью совершения терактов, сохраняются в Крыму, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в регионе.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», – сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

Среди основных причин этих угроз он назвал деструктивную деятельность США, Украины и ряда стран Евросоюза, направленную на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба ее международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии.

По словам главы Совбеза, украинские спецслужбы и экстремистские организации регулярно устраивают провокации на государственной границе и пытаются провести в Крыму диверсионно-террористические акции. В прошлом году в регионе были предотвращены шесть терактов, а недавно, 9 апреля, в Симферополе был предотвращен еще один теракт, планировавшийся сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», рассказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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