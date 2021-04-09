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ФСБ предотвратила теракт в Крыму

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Симферополе и задержала двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По информации ФСБ, после теракта задержанные собирались направиться в Сирию через Украину и Турцию. Там они планировали вступить в международную террористическую организацию.

У задержанных были изъяты материалы для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Кроме того, у них нашли инструкции по созданию взрывчатых веществ и взрывных устройств и переписку в том числе в формате голосовых сообщений с эмиссарами международной террористической организации. В ходе диалога они обсуждали будущие теракты, что подтверждает причастность обоих к пропаганде и финансированию терроризма, отметили в ФСБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных