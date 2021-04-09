ФСБ предотвратила теракт в Крыму

У задержанных были изъяты материалы для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Кроме того, у них нашли инструкции по созданию взрывчатых веществ и взрывных устройств и переписку в том числе в формате голосовых сообщений с эмиссарами международной террористической организации. В ходе диалога они обсуждали будущие теракты, что подтверждает причастность обоих к пропаганде и финансированию терроризма, отметили в ФСБ.