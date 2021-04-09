ФСБ предотвратила теракт в Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Симферополе и задержала двух сторонников запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Республике Крым. Задержаны двое граждан России 1992 и 1999 годов рождения, осуществлявших подготовку вооруженного нападения с использованием самодельных взрывных устройств на одно из образовательных учреждений Симферополя», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
По информации ФСБ, после теракта задержанные собирались направиться в Сирию через Украину и Турцию. Там они планировали вступить в международную террористическую организацию.
У задержанных были изъяты материалы для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. Кроме того, у них нашли инструкции по созданию взрывчатых веществ и взрывных устройств и переписку в том числе в формате голосовых сообщений с эмиссарами международной террористической организации. В ходе диалога они обсуждали будущие теракты, что подтверждает причастность обоих к пропаганде и финансированию терроризма, отметили в ФСБ.