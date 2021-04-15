В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена при введении новых санкций

Песков заявил, что «дыма без огня не бывает», на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о новых санкциях, которые США готовятся ввести против России за якобы произошедшие вмешательство в их президентские выборы и взлом российскими хакерами программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями. Песков добавил, что Кремль осуждает «любые санкционные устремления», считает их незаконными и будет вынужден принять ответные меры, основанные на принципе взаимности, чтобы «наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы».