Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена при введении новых санкций

Ведомости

Возможное введение Вашингтоном новых антироссийских санкций не поспособствует встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«То, что обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно. А помешают или не помешают — это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом решения для президента России», — сказал он.

Песков заявил, что «дыма без огня не бывает», на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о новых санкциях, которые США готовятся ввести против России за якобы произошедшие вмешательство в их президентские выборы и взлом российскими хакерами программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями. Песков добавил, что Кремль осуждает «любые санкционные устремления», считает их незаконными и будет вынужден принять ответные меры, основанные на принципе взаимности, чтобы «наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы».

О планах США ввести новые санкции в отношении России ранее сегодня сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точная дата такой встречи не называлась.

Ранее по теме: Байден предложил Путину встретиться в одной из стран Европы

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных