В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена при введении новых санкций
Возможное введение Вашингтоном новых антироссийских санкций не поспособствует встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«То, что обсуждаемые вероятные санкции никоим образом не будут способствовать такой встрече, — это однозначно. А помешают или не помешают — это будет все-таки решение президентов. Было предложение от президента США, и далее это будет предметом решения для президента России», — сказал он.
Песков заявил, что «дыма без огня не бывает», на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о новых санкциях, которые США готовятся ввести против России за якобы произошедшие вмешательство в их президентские выборы и взлом российскими хакерами программного обеспечения компании SolarWinds, широко используемого американскими властями и частными предприятиями. Песков добавил, что Кремль осуждает «любые санкционные устремления», считает их незаконными и будет вынужден принять ответные меры, основанные на принципе взаимности, чтобы «наилучшим образом обеспечить свои собственные интересы».
О планах США ввести новые санкции в отношении России ранее сегодня сообщили The New York Times и Reuters со ссылкой на источники. По их информации, ограничения будут направлены против суверенного долга России. Если данная мера будет реализована, американские финансовые учреждения не смогут покупать гособлигации у Банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния после 14 июня.
13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точная дата такой встречи не называлась.