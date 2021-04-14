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Байден предложил Путину встретиться в одной из стран Европы

Ведомости

Президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в качестве площадки для встречи речь шла именно «об одной из европейских стран», однако не назвал ее.

Байден провел телефонный разговор с Путиным вечером 13 апреля. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точной даты такой встречи не называлось.

Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, а также ситуацию вокруг Украины, на востоке которой вновь обострилось вооруженное противостояние.

Ранее по теме: Байден и Путин обсудили Украину

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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