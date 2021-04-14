Байден предложил Путину встретиться в одной из стран Европы

«Дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в качестве площадки для встречи речь шла именно «об одной из европейских стран», однако не назвал ее.