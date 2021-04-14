Байден предложил Путину встретиться в одной из стран Европы
Президент США Джо Байден предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в одной из европейских стран в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в качестве площадки для встречи речь шла именно «об одной из европейских стран», однако не назвал ее.
Байден провел телефонный разговор с Путиным вечером 13 апреля. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точной даты такой встречи не называлось.
Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, а также ситуацию вокруг Украины, на востоке которой вновь обострилось вооруженное противостояние.