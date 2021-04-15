Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Карабахе

Накануне Лукашенко посетил с рабочим визитом Азербайджан и встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Белорусский лидер предложил ему помощь в восстановлении территорий, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе. Алиев, в свою очередь, выразил надежду на то, что Белоруссия также примет активное участие в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.