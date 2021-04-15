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Путин обсудил с Лукашенко ситуацию в Карабахе

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в ходе телефонного разговора ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

«В контексте только что проведенного визита Александра Лукашенко в Азербайджан затронута также тема нагорнокарабахского урегулирования», – говорится в сообщении. Лидеры также обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки дня и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских союзнических отношений.

Накануне Лукашенко посетил с рабочим визитом Азербайджан и встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Белорусский лидер предложил ему помощь в восстановлении территорий, затронутых конфликтом в Нагорном Карабахе. Алиев, в свою очередь, выразил надежду на то, что Белоруссия также примет активное участие в налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных