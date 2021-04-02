В МИД назвали сумму финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе
Россия направила около $15 млн в качестве помощи пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко армянскому изданию «Новое время».
«Прямая финансовая помощь РФ на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора констатировали, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками, захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР). Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.