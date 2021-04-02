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В МИД назвали сумму финансовой помощи России пострадавшим в Карабахе

Ведомости

Россия направила около $15 млн в качестве помощи пострадавшим во время конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил замминистра иностранных дел Андрей Руденко армянскому изданию «Новое время».

«Прямая финансовая помощь РФ на содействие пострадавшим в Нагорном Карабахе составляет на сегодняшний день около $15 млн», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора констатировали, что ситуация в Нагорном Карабахе стабилизировалась. Ереван и Баку начали обмен военнопленными и заложниками, захваченными в ходе боев за Нагорный Карабах и в предыдущие годы.

9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР). Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.

Ранее по теме: Путин и Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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