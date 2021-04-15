МИД усомнился в целесообразности использования доллара и западных платежных систем
Действия США по введению новых санкций против России поставили под сомнение целесообразность использования доллара и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции», — сказала она в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»).
По ее мнению, Вашингтон «использует и свою валюту и свою финансовую систему для агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы».
Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В первую очередь они направлены против российского госдолга и запрещают американским банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.
Также Байден подписал указ о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона, которых американские власти обвиняют в связи со спецслужбами. Под санкции попали также 32 юридических и физических лица, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Наконец, санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.