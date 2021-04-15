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МИД усомнился в целесообразности использования доллара и западных платежных систем

Ведомости

Действия США по введению новых санкций против России поставили под сомнение целесообразность использования доллара и надежность использования подконтрольных Западу платежных механизмов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, но и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов. Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции», — сказала она в ходе брифинга (цитата по «РИА Новости»). 

По ее мнению, Вашингтон «использует и свою валюту и свою финансовую систему для агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы». 

Ранее сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. В первую очередь они направлены против российского госдолга и запрещают американским банкам и другим финансовым институтам приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 г., а также запрет на предоставление ЦБ, Минфину и ФНБ ссуд.

Также Байден подписал указ о высылке 10 российских дипломатов из Вашингтона, которых американские власти обвиняют в связи со спецслужбами. Под санкции попали также 32 юридических и физических лица, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации.

Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб. Наконец, санкции введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.

Ранее по теме: Байден подписал указ о новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных