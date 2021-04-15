Байден назвал действия России «чрезвычайной угрозой» для США
Некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США, следует из письма президента США Джо Байдена в адрес Конгресса.
«Я считаю, что вредоносная внешняя деятельность правительства Российской Федерации <...> представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», – говорится в письме, опубликованном на сайте Белого Дома.
Среди примеров подобной деятельности Байден назвал попытки России подорвать проведение демократических выборов в США, кибератаки, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, экстерриториальную деятельность против диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в важных для национальной безопасности США странах и регионах, а также нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.
В связи с этим Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.