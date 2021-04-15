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Байден назвал действия России «чрезвычайной угрозой» для США

Ведомости

Некоторые действия российских властей представляют «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности США, следует из письма президента США Джо Байдена в адрес Конгресса.

«Я считаю, что вредоносная внешняя деятельность правительства Российской Федерации <...> представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», – говорится в письме, опубликованном на сайте Белого Дома.

Среди примеров подобной деятельности Байден назвал попытки России подорвать проведение демократических выборов в США, кибератаки, поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, экстерриториальную деятельность против диссидентов и журналистов, подрыв безопасности в важных для национальной безопасности США странах и регионах, а также нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

В связи с этим Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

Ранее по теме: Байден подписал указ о новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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