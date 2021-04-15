Макрон обсудит Россию с Зеленским и Меркель
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель 16 апреля, сообщает Le Figaro со ссылкой на агентство AFP. По информации СМИ, в ходе беседы они затронут вопрос отношений с Россией.
«Президент Макрон примет Зеленского на обед, а затем проведет видеоконференцию с госпожой Меркель», — цитирует издание источник в Елисейском дворце.
Отмечается, что главы государств обсудят риски эскалации конфликта в Донбассе, которые, по их мнению, существуют из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной.
Эскалация вооруженного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе началась в феврале. 26 марта в результате обстрела около города Шумы погибли четверо украинских солдат. 1 апреля главнокомандующий украинской армии Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и Крыму.
Позже глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается. По его словам, количество техники и личного состава, стянутых Украиной к линии соприкосновения, говорит о готовности Киева к возобновлению полномасштабных боевых действий. Жертвами обстрелов украинских силовиков стали несколько жителей Донбасса, включая ребенка.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обстановку на линии разграничения на Украине «чрезвычайно нестабильной» и отметил, что динамика развития ситуации и поведение украинской стороны создают опасность возобновления полномасштабных боевых действий. Комментируя информацию о стягивании к региону российских войск, представитель Кремля заявил, что страна делает это в рамках своей территории по собственному усмотрению и не несет никому угрозы. В то же время он добавил, что Украина сейчас «превращается в потенциально очень нестабильный регион», а в таких условиях любая страна принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.