Володин призвал США к совместной борьбе с терроризмом вместо санкций

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.