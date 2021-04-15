Володин призвал США к совместной борьбе с терроризмом вместо санкций
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти США прислушаться к президенту России Владимиру Путину и заняться совместным решением проблем глобальной безопасности вместо введения новых санкций.
«Были бы они умнее, то прислушались к Путину и занялись решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков», – написал Володин в Telegram. Такая повестка может объединить всех в борьбе с общими вызовами, но вместо этого США предпочитают препятствовать развитию других стран ради сохранения своего лидерства, отметил он.
Решение Вашингтона ввести новые санкции спикер Госдумы назвал недружественным, но предсказуемым. У США накопилось много проблем, которые они хотят решить за счет других стран, в том числе России и Китая. «Весь арсенал обвинений исчерпан, США идут по кругу. Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придется выстраивать отношения, которые ими же разрушены», – подчеркнул Володин.
Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.