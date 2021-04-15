МИД Украины возмутился временному закрытию части акватории Черного моря
МИД Украины выразил протест в связи с объявлением России о временном закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран. Об этом говорится в заявлении дипведомства.
«Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с этими действиями Российской Федерации и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря», — заявил украинский МИД.
Он также высказал мнение, что действия РФ являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, а также «узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства», поскольку она наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря. По мнению украинской стороны, действия России также нарушают права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву.
Как отметили в украинском МИДе, Россия намерена закрыть часть акватории на следующей неделе до октября 2021 года под предлогом военных учений.
Ранее МИД России отметил наращивание активности вооруженных сил стран — членов НАТО на Украине и в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Как передает «РИА Новости», Захарова также заявила, что Россия призывает не интерпретировать ее военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.