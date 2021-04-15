МИД Украины возмутился временному закрытию части акватории Черного моря

Ранее МИД России отметил наращивание активности вооруженных сил стран — членов НАТО на Украине и в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова. Как передает «РИА Новости», Захарова также заявила, что Россия призывает не интерпретировать ее военные учения как проявление агрессии, они носят плановый характер. По ее словам, масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и выглядят гораздо скромнее учений вооруженных сил Украины и стран НАТО.