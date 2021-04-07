МИД России обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море

5 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной носит провокационный характер, США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Спустя день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале контрольных проверок в органах военного управления, соединениях и воинских частях, отметив, что в апреле планируется провести 4048 учений различного масштаба.