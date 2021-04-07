МИД России обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море
Министерство иностранных дел России отметило наращивание активности вооруженных сил стран — членов НАТО на Украине и в Черном море, говорится в заявлении официального представитель МИД России Марии Захаровой.
«Происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ. На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса», — отмечается в заявлении.
По утверждениям министерства, на Украине вдоль границы с Россией и линии соприкосновения в Донбассе «существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств» с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.
«Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами», — говорится в заявлении.
5 апреля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что переброска российских войск к границе с Украиной носит провокационный характер, США «попросили Россию представить объяснение этих провокаций» и выразили поддержку Украине. Спустя день министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале контрольных проверок в органах военного управления, соединениях и воинских частях, отметив, что в апреле планируется провести 4048 учений различного масштаба.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что российские вооруженные силы будут находиться вблизи границ Украины до тех пор, пока военное руководство России будет считать это целесообразным.