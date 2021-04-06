Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО

«Глубоко сомневаемся в том, что это (вступление в НАТО. — прим. ред.) поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», — сказал представитель Кремля.