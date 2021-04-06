Песков предупредил о последствиях вступления Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию в этой стране, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Глубоко сомневаемся в том, что это (вступление в НАТО. — прим. ред.) поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление страны в альянс является единственным путем к завершению конфликта в Донбассе. Также украинский лидер сообщил об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе и о том, что Россия якобы стягивает войска к границам Украины, повышая готовность к наступательным действиям.
Песков, говоря об обвинениях в адрес России, сказал, что страна «перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению». Он подчеркнул, что страна не представляет угрозы для кого-либо и не собирается принимать участие в вооруженном конфликте на территории Украины.
Вчера глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что ситуация на Донбассе начала обостряться несколько месяцев назад, примерно с сентября прошлого года. Сейчас к границе стягивается боевая техника. В ДНР предполагают, что украинские военные могут нанести удар со стороны Горловского и южного направлений. При этом местные военные находятся в состоянии готовности.
ДНР и ЛНР провозглашены весной 2014 г. на территориях Донецкой и Луганской областей Украины в начале вооруженного конфликта на юго-востоке страны, спровоцированного силовым захватом власти в Киеве. В 2014 г. трехсторонняя контактная группа подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».