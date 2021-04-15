Посла России вызвали в британский МИД
Британский МИД вызвал посола России в Соединенном королевстве Андрея Келина из-за появившихся сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках, а также скоплении российских военных на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства.
«Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма», — заявил британский МИД.
Отмечается, что российского посла принял замминистра Филип Бартон. Он сообщил позицию Лондона по действиям России у границ Украины. По мнению британской стороны, эти действия представляют угрозу и приводят к дестабилизации. «Россия должна прекратить свои провокации и снять напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — отметил он.
Также Лондон считает, что российские спецслужбы якобы стояли за взломом ПО американской компании SolarWinds. По словам Бартона, Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы привлекать внимание к операциям российских разведывательных сил и пресекать их.
Ранее Белый дом США объяснил введение новых санкций против России причастностью российских структур, в том числе Службы внешней разведки (СВР), в кибератаке на SolarWinds. В спецслужбе ответили, что эти заявления является «бредом» и «словоблудием».