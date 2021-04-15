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Посла России вызвали в британский МИД

Ведомости

Британский МИД вызвал посола России в Соединенном королевстве Андрея Келина из-за появившихся сообщений о якобы совершенных Россией кибератаках, а также скоплении российских военных на границе с Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства.

«Министерство иностранных дел вызвало российского посла в связи глубокой обеспокоенностью Соединенного Королевства по поводу злонамеренных действий, включая кибервторжения, вмешательство в демократические процессы и наращивание вооруженных сил вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма», — заявил британский МИД.

Отмечается, что российского посла принял замминистра Филип Бартон. Он сообщил позицию Лондона по действиям России у границ Украины. По мнению британской стороны, эти действия представляют угрозу и приводят к дестабилизации. «Россия должна прекратить свои провокации и снять напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — отметил он.

Также Лондон считает, что российские спецслужбы якобы стояли за взломом ПО американской компании SolarWinds. По словам Бартона, Великобритания продолжит работать с союзниками, чтобы привлекать внимание к операциям российских разведывательных сил и пресекать их.

Ранее Белый дом США объяснил введение новых санкций против России причастностью российских структур, в том числе Службы внешней разведки (СВР), в кибератаке на SolarWinds. В спецслужбе ответили, что эти заявления является «бредом» и «словоблудием».

Ранее по теме: СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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