Посла России вызвали в британский МИД

Отмечается, что российского посла принял замминистра Филип Бартон. Он сообщил позицию Лондона по действиям России у границ Украины. По мнению британской стороны, эти действия представляют угрозу и приводят к дестабилизации. «Россия должна прекратить свои провокации и снять напряженность в соответствии с ее международными обязательствами», — отметил он.