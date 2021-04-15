Украина обвинила Россию в попытке помешать ее кораблям в Азовском море

«Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи», — указано в сообщении.