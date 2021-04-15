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Украина обвинила Россию в попытке помешать ее кораблям в Азовском море

Ведомости

Командование ВМС Украины обвинило Россию в том, что катера ФСБ пытались воспрепятствовать деятельности украинских военных кораблей в Азовском море. Об этом сообщается на странице генштаба вооруженных сил Украины в Facebook.

«Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи», — указано в сообщении.

В сообщении отмечается, что «украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины». Подробности инцидента в заявлении генштаба страны не приводятся.

Ранее сегодня МИД Украины выразил протест в связи с объявлением России о временном закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.

Ранее по теме: МИД Украины возмутился временному закрытию части акватории Черного моря

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных