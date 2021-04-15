Украина обвинила Россию в попытке помешать ее кораблям в Азовском море
Командование ВМС Украины обвинило Россию в том, что катера ФСБ пытались воспрепятствовать деятельности украинских военных кораблей в Азовском море. Об этом сообщается на странице генштаба вооруженных сил Украины в Facebook.
«Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве. Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи», — указано в сообщении.
В сообщении отмечается, что «украинские моряки и в дальнейшем будут обеспечивать безопасность Украины». Подробности инцидента в заявлении генштаба страны не приводятся.
Ранее сегодня МИД Украины выразил протест в связи с объявлением России о временном закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран.