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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля в Москве, передает «БелТА».

«Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Затем лидеры проведут форум регионов в Подмосковье. «Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь-октябрь (договоримся ближе по обстановке) высший государственный совет», – рассказал президент Белоруссии.

22 февраля Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Встреча носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.

Ранее по теме: Лукашенко назвал «выдумками» 70% публикаций о его встрече с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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