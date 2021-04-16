Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля в Москве, передает «БелТА».
«Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем», — сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Затем лидеры проведут форум регионов в Подмосковье. «Потом союзный Совмин. А потом где-то сентябрь-октябрь (договоримся ближе по обстановке) высший государственный совет», – рассказал президент Белоруссии.
22 февраля Путин и Лукашенко встретились в Сочи. Встреча носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.