Песков назвал «совсем неверной» позицию Турции по Крыму
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Москва сможет убедить Анкару изменить ее «совсем неверную» позицию относительно Крыма.
«Мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам все-таки наших турецких партнеров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, а точнее совсем неверная в отношении Крыма», – сказал Песков.
Ранее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за территориальную целостность и суверенитет Украины, подтвердил «принципиальное решение» не признавать «аннексию» Крыма и поддержал инициативу Киева о создании «Крымской платформы», нацеленной на сближение международного сообщества по вопросу о статусе полуострова.
Заявление лидеров по Крыму Песков отнес к категории вопросов, «по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия», при этом урегулировать их с Украиной Москве «вряд ли удастся». Он также добавил, что выстраивание отношений с соседями – это суверенное право Турции.