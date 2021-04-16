Песков назвал «совсем неверной» позицию Турции по Крыму

Заявление лидеров по Крыму Песков отнес к категории вопросов, «по которым у нас по-прежнему имеются серьезные разногласия», при этом урегулировать их с Украиной Москве «вряд ли удастся». Он также добавил, что выстраивание отношений с соседями – это суверенное право Турции.