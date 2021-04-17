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Курц предложил провести встречу Путина и Байдена в Австрии

Ведомости

Вена уже обсуждает с Москвой и Вашингтоном возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Австрии. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц рассказал в беседе с немецким порталом The Pioneer.

«Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной... Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью», — цитирует его ТАСС.

Канцлер отметил, что диалог всегда является правильным путем для всех сторон, добавив, что в качестве потенциальной площадки для проведения встречи рассматриваются и другие города помимо Вены.

13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точная дата такой встречи не называлась.

Ранее по теме: В Кремле оценили вероятность встречи Путина и Байдена при введении новых санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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