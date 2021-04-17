Курц предложил провести встречу Путина и Байдена в Австрии

«Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной... Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью», — цитирует его ТАСС.