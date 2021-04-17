Курц предложил провести встречу Путина и Байдена в Австрии
Вена уже обсуждает с Москвой и Вашингтоном возможность проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Австрии. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц рассказал в беседе с немецким порталом The Pioneer.
«Мы не должны переоценивать нашу роль, мы не играем роль посредника. Но всегда есть нейтральные страны, которые выбирают для диалога и переговоров. Мы уже в контакте с российской и американской стороной... Разумеется, если она пройдет в Австрии, в Вене, то для нас это будет большой честью», — цитирует его ТАСС.
Канцлер отметил, что диалог всегда является правильным путем для всех сторон, добавив, что в качестве потенциальной площадки для проведения встречи рассматриваются и другие города помимо Вены.
13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Точная дата такой встречи не называлась.