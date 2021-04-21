В Кремле подтвердили дату новых переговоров Путина и Лукашенко
Новые переговоры президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пройдут 22 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Встреча [Путина и Лукашенко] действительно запланирована на 22-е число, она готовится, [может пройти] во второй половине дня», — сказал Песков. Он пояснил, что для этого президент Белоруссии прибудет в Москву с рабочим визитом.
Ранее пресс-служба белорусского лидера раскрыла темы переговоров: торгово-экономические вопросы, восстановление транспортного сообщения, борьба с пандемией, вопросы Союзного государства, а также вопросы международных отношений и безопасности.
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 15 апреля. Затем лидеры проведут форум регионов России и Белоруссии в Подмосковье, а также примут участие в заседании Совета министров Союзного государства.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 февраля. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.