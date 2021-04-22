Посол США в Москве покинул Россию
Посол США в Москве Джон Салливан покинул Россию, вылетев из столичного аэропорта «Шереметьево», сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, дипломат прибыл в аэропорт в сопровождении сотрудников американской дипмиссии и вылетел рейсом «Аэрофлота» SU2578 в Лондон. Оттуда он транзитом направится в Вашингтон для консультаций. Комментариев прессе Салливан будучи в аэропорту не дал.
20 апреля американское издание Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента сообщило, что Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели». В Вашингтон назначенный еще президентом Дональдом Трампом дипломат отбывает для консультаций с членами новой президентской администрации, с которой не имел возможности встретиться после того, как согласился остаться на посту посла.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Также Россия объявила о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссий США.