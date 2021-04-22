Посол США в Москве покинул Россию

20 апреля американское издание Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента сообщило, что Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели». В Вашингтон назначенный еще президентом Дональдом Трампом дипломат отбывает для консультаций с членами новой президентской администрации, с которой не имел возможности встретиться после того, как согласился остаться на посту посла.