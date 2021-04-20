СМИ сообщили о планах Салливана уехать «на несколько недель» в США
Посол США в России Джон Салливан на этой неделе уедет в США и вернется в Москву «в ближайшие недели», сообщил Axios со ссылкой на официального представителя госдепартамента.
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно», — сообщил представитель госдепа.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Также Россия объявила о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссий США.