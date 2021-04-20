СМИ сообщили о планах Салливана уехать «на несколько недель» в США

«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно», — сообщил представитель госдепа.