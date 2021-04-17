В госдепе назвали эскалацией ответные меры России на санкции
Ответные меры России на введенные ранее США санкции являются эскалацией, в которой Вашингтон не заинтересован, заявил представитель госдепартамента в комментарии ТАСС.
«Наши последние действия были пропорциональны и соответствовали вредоносной деятельности России. Сегодняшнее объявление [мер] российским правительством стало эскалацией и вызывает сожаление. Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — рассказал он.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Кроме того, минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.
В ответ МИД России запретил въезд главе ФБР Кристоферу Рэю, генпрокурору США Мэррику Гарланду, советнику президента США по внутренней политике Сьюзан Райс и ряду других сотрудников администрации президента. МИД также сообщил, что ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. «Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 человек в год на основе взаимности», — отмечается в заявлении.
Кроме того, Россия высылает десять сотрудников дипмиссий США. В МИД России назвали лицемерными призывы США воздержаться от эскалации в отношениях.
Кроме того, МИД объявил о прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.