Россия ввела санкции против главы ФБР и сотрудников администрации президента США
МИД России опубликовал список американцев, которым запрещен въезд на территорию страны. Это ответная мера на введенные ранее американские санкции.
В списке фигурируют генпрокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Кархваль, советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Ранее МИД объявил об ответных санкциях в отношении США. МИД ограничит практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств.
Россия также высылает десять сотрудников дипмиссий США. Кроме того, МИД объявил о прекращении деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму.
Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.