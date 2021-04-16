Лавров: санкции США «по плечу» экономике России

«У нас по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб на самом деле нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике, и я думаю, так оно и будет», – сказал Лавров, отметив, что Россия находила и будет находить выход в любых ситуациях.