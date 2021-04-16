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Лавров: санкции США «по плечу» экономике России

Ведомости

Санкции США в отношении государственного долга России «по плечу» российской экономике, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«У нас по понятным причинам нет сопоставимых рычагов влияния на Соединенные Штаты такого масштаба, хотя этот масштаб на самом деле нашими специалистами оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике, и я думаю, так оно и будет», – сказал Лавров, отметив, что Россия находила и будет находить выход в любых ситуациях.

По его словам, у Москвы также есть возможности принять «болезненные» меры для американского бизнеса, которые будут «держать про запас». Российские власти также планируют ограничивать и прекращать деятельность на территории РФ американских фондов и неправительственных организаций, которые напрямую вмешиваются в российскую внутриполитическую жизнь.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении российского госдолга. В соответствии с ними ряд категорий иностранных инвесторов не смогут совершать отдельные операции с государственными облигациями России на первичном рынке. В американском Минфине пояснили, что данный шаг был сделан для того, чтобы возложить на российское правительство издержки «за его неприемлемое поведение» и ограничить России возможность финансировать свою деятельность, включая «злонамеренные и разрушительные кибервозможности».

Санкции также затронули ряд физических и юридических лиц, а также шесть технологических компаний.

Ранее по теме: Силуанов отреагировал на санкции США против госдолга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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