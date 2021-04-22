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Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Самолет с белорусским лидером приземлился в одном из московских аэропортов. Как сообщает БелТА, Лукашенко встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.

До этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Путин и Лукашенко будут обсуждать торгово-экономические вопросы, восстановление транспортного сообщения, борьбу с пандемией, вопросы Союзного государства, а также вопросы международных отношений и безопасности.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 15 апреля. Затем лидеры проведут форум регионов России и Белоруссии в Подмосковье, а также примут участие в заседании Совета министров Союзного государства. Накануне в Кремле подтвердили, что визит Лукашенко состоится 22 апреля.

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 февраля. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.

Ранее по теме: В Кремле подтвердили дату новых переговоров Путина и Лукашенко

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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