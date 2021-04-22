Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 февраля. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.