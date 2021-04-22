Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Самолет с белорусским лидером приземлился в одном из московских аэропортов. Как сообщает БелТА, Лукашенко встретили заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.
До этого пресс-служба президента Белоруссии сообщала, что Путин и Лукашенко будут обсуждать торгово-экономические вопросы, восстановление транспортного сообщения, борьбу с пандемией, вопросы Союзного государства, а также вопросы международных отношений и безопасности.
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в Москве 15 апреля. Затем лидеры проведут форум регионов России и Белоруссии в Подмосковье, а также примут участие в заседании Совета министров Союзного государства. Накануне в Кремле подтвердили, что визит Лукашенко состоится 22 апреля.
Предыдущая встреча Путина и Лукашенко прошла 22 февраля. Она носила закрытый характер и длилась более шести часов, пресс-конференции по ее итогам не было. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже уточнил, что лидеры отметили необходимость активизировать работу по линии экономических ведомств, обсудили необходимость сотрудничества в налоговой сфере и координацию работы силовых ведомств.