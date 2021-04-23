Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне
Россия и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «РИА Новости».
«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — написал Медведев.
По его словам, Россия, как и СССР раньше, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». Медведев также напомнил о Карибском кризисе 1962 г., когда СССР в ответ на действия США развернул стратегическое наступательное вооружение на Кубе. США в ответ взяли остров в морскую блокаду с помощью военных кораблей и готовили полноценное вторжение.
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. В ответ МИД России признал персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.