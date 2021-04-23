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Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне

Ведомости

Россия и США в последние годы фактически вернулись в эпоху холодной войны, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в статье для «РИА Новости».

«За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности», — написал Медведев.

По его словам, Россия, как и СССР раньше, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». Медведев также напомнил о Карибском кризисе 1962 г., когда СССР в ответ на действия США развернул стратегическое наступательное вооружение на Кубе. США в ответ взяли остров в морскую блокаду с помощью военных кораблей и готовили полноценное вторжение.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. В ответ МИД России признал персонами нон грата 10 сотрудников американского посольства в Москве. Им предписано покинуть Россию до 21 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных