Медведев заявил о возвращении России и США к холодной войне

По его словам, Россия, как и СССР раньше, «всегда была в состоянии догоняющей Соединенные Штаты по уровню угроз оппоненту». Медведев также напомнил о Карибском кризисе 1962 г., когда СССР в ответ на действия США развернул стратегическое наступательное вооружение на Кубе. США в ответ взяли остров в морскую блокаду с помощью военных кораблей и готовили полноценное вторжение.