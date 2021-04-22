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Парадоксы американских санкций

Новые угрозы США в адрес России выглядят «символическим упражнением»
Ксения Киркхам , эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай», исследователь в Королевском колледже Лондона
ROBERTO SCHMIDT / AFP

Президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым санкции против российского долга (облигаций, выпущенных Банком России, Минфином и ФНБ на первичном рынке) будут расширены за счет включения облигаций, номинированных не только в иностранной валюте, но и в рублях. Указом предусмотрено и введение санкций в отношении ряда российских компаний, а также ряда физических и юридических лиц, обвиненных в различных враждебных действиях по отношению к США. Одновременные решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, предложение Байдена российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране, а также выражение заинтересованности Белого дома в «налаживании стабильных отношений с Россией» – в момент принятия очередного пакета санкций – кажутся парадоксальными. Но лишь на первый взгляд. Практика сочетания экономических мер давления с взаимодействием по стратегически важным для США направлениям – давняя характерная черта внешнеполитической линии Вашингтона.

Сами экономические санкции стали неотъемлемой частью заданного геоэкономического курса America First, нацеленного на продвижение американских экономических интересов на мировых рынках. Мотив санкций перестает быть сугубо нормативно-политическим и все больше приобретает коммерческую окраску. В США растет влияние частного лобби на принятие решений по санкциям, которые выгодны производителям СПГ, оружия, высоких технологий, связи и коммуникаций, а также агропромышленным, сталелитейным и алюминиевым корпорациям. Яркий пример – двухпартийный законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act), который сосредоточен на том, чтобы санкции сдерживали запуск «Северного потока – 2».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных