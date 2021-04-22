Парадоксы американских санкций

Президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым санкции против российского долга (облигаций, выпущенных Банком России, Минфином и ФНБ на первичном рынке) будут расширены за счет включения облигаций, номинированных не только в иностранной валюте, но и в рублях. Указом предусмотрено и введение санкций в отношении ряда российских компаний, а также ряда физических и юридических лиц, обвиненных в различных враждебных действиях по отношению к США. Одновременные решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, предложение Байдена российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране, а также выражение заинтересованности Белого дома в «налаживании стабильных отношений с Россией» – в момент принятия очередного пакета санкций – кажутся парадоксальными. Но лишь на первый взгляд. Практика сочетания экономических мер давления с взаимодействием по стратегически важным для США направлениям – давняя характерная черта внешнеполитической линии Вашингтона.