Парадоксы американских санкций

Парадоксы американских санкцийНовые угрозы США в адрес России выглядят «символическим упражнением»
Президент США Джо Байден подписал указ, в соответствии с которым санкции против российского долга (облигаций, выпущенных Банком России, Минфином и ФНБ на первичном рынке) будут расширены за счет включения облигаций, номинированных не только в иностранной валюте, но и в рублях. Указом предусмотрено и введение санкций в отношении ряда российских компаний, а также ряда физических и юридических лиц, обвиненных в различных враждебных действиях по отношению к США. Одновременные решение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, предложение Байдена российскому коллеге Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране, а также выражение заинтересованности Белого дома в «налаживании стабильных отношений с Россией» – в момент принятия очередного пакета санкций – кажутся парадоксальными. Но лишь на первый взгляд. Практика сочетания экономических мер давления с взаимодействием по стратегически важным для США направлениям – давняя характерная черта внешнеполитической линии Вашингтона.
Сами экономические санкции стали неотъемлемой частью заданного геоэкономического курса America First, нацеленного на продвижение американских экономических интересов на мировых рынках. Мотив санкций перестает быть сугубо нормативно-политическим и все больше приобретает коммерческую окраску. В США растет влияние частного лобби на принятие решений по санкциям, которые выгодны производителям СПГ, оружия, высоких технологий, связи и коммуникаций, а также агропромышленным, сталелитейным и алюминиевым корпорациям. Яркий пример – двухпартийный законопроект «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting Europe’s Energy Security Act), который сосредоточен на том, чтобы санкции сдерживали запуск «Северного потока – 2».