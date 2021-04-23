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Россия предложила США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Ведомости

Российские власти предложили США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.

Также Москва предложила восстановить профильные каналы диалога по предотвращению хакерских атак, в том числе на высоком уровне, и заключить договоренность о принятии политического обязательства о ненанесении первыми удара друг против друга с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В сентябре 2020 г. президент России Владимир Путин предложил США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере ИКТ. «Данные меры направлены на повышение уровня доверия между нашими государствами, обеспечение безопасности и процветания наших народов. Они станут весомым вкладом в построение глобального мира в информационном пространстве», — отметил президент.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г.

В числе обвинений также значится атака на американскую IT-компанию SolarWinds, за которой, по мнению администрации американского президента, стоят хакеры, связанные с СВР. В санкционный список внесены компании, по мнению американцев, непосредственно причастные к кибератаке.

Ранее по теме: США не исключили введение новых санкций против России из-за Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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