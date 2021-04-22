США не исключили введение новых санкций против России из-за Навального
США не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», – сказала Псаки (цитата по ТАСС).
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал телеканалу CNN, что США сообщили России, что та будет привлечена к ответственности перед международным сообществом в случае смерти Навального. Говоря о конкретных мерах, он заявил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает несколько возможных вариантов.
Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С 31 марта основатель ФБК объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. 18 апреля ФСИН сообщила, что его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.