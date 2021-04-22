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США не исключили введение новых санкций против России из-за Навального

Ведомости

США не исключают введение новых санкций против России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы оставляем за собой право объявления дальнейших санкций в будущем. Исполнительный указ президента дает нам полномочия [вводить ограничения] в отношении лиц и отдельных сфер. Но наша цель заключается в том, чтобы с Алексеем Навальным обращались гуманно, он был в безопасности и в итоге вышел на свободу», – сказала Псаки (цитата по ТАСС).

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал телеканалу CNN, что США сообщили России, что та будет привлечена к ответственности перед международным сообществом в случае смерти Навального. Говоря о конкретных мерах, он заявил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает несколько возможных вариантов.

Навальный отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока. С 31 марта основатель ФБК объявил голодовку, требуя допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. 18 апреля ФСИН сообщила, что его перевели из ИК-2 в Покрове в больницу для заключенных на территории ИК-3 во Владимире.

Ранее по теме: Кремль ответил на предупреждение США о мерах в случае смерти Навального
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных