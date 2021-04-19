Кремль ответил на предупреждение США о мерах в случае смерти Навального
Кремль никак не воспринял заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о последствиях для России в случае смерти находящегося в колонии основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом представитель Кремля подчеркнул, что «состояние здоровья осужденных и заключенных на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса». Песков также добавил, что переживания других стран по поводу Навального — «это не та озабоченность», которую администрация российского президента «принимает к сведению».
Ранее Салливан рассказал телеканалу CNN, что США сообщили России, что та будет привлечена к ответственности перед международным сообществом в случае смерти Навального. По его словам, то, что происходит с основателем ФБК в тюрьме, является ответственностью Москвы. Говоря о конкретных мерах, Салливан заявил, что Вашингтон в настоящий момент рассматривает несколько возможных вариантов.
2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный после того, как в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Теперь Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове. С учетом уже отбытого срока ему придется пробыть там в течение двух с половиной лет.
26 марта Навальный пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности участков правой ноги. Комментируя действия тюремных докторов, он сказал, что ему дали две таблетки ибупрофена. Супруга основателя ФБК Юлия также сообщила, что сотрудники колонии отказались передать ее мужу записку с упражнениями для того, чтобы снять боль в спине. Кроме того, к Навальному отказались допустить приглашенного доктора.
В знак протеста основатель ФБК 31 марта объявил голодовку. 7 апреля его адвокат Ольга Михайлова сообщила, что он истощен, но продолжает отказываться от еды. Сегодня региональное управление ФСИН заявило о переводе Навального в стационар больницы для осужденных во Владимирской области. Состояние пациента там оценили как удовлетворительное.