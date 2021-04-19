Кремль ответил на предупреждение США о мерах в случае смерти Навального

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный после того, как в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что основатель ФБК более 50 раз нарушил условия испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года: не отмечался в инспекции дважды в месяц, как должен был. Теперь Навальный находится в исправительной колонии № 2 в Покрове. С учетом уже отбытого срока ему придется пробыть там в течение двух с половиной лет.