ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу
Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен в реестр иноагентов) Алексея Навального переводят в стационар больницы для осужденных во Владимирской области, сообщает управление ФСИН по региону.
«Комиссией врачей ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», — говорится в сообщении службы.
Здоровье Навального во ФСИН оценили как удовлетворительное. По данным ведомства, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия Навального ему назначена витаминная терапия.
Навальный сейчас находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Навальный с 31 марта голодает с требованием допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания его перевели в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.