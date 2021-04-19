ФСИН сообщила о переводе Навального из колонии в больницу

Навальный сейчас находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Навальный с 31 марта голодает с требованием допустить к нему гражданских врачей. 5 апреля он сообщил, что у него поднялась температура до 38,1 и начался сильный кашель. С признаками респираторного заболевания его перевели в медико-санитарную часть. 7 апреля адвокат основателя ФБК Ольга Михайлова рассказала, что температура ее подзащитного снизилась до 37, но колеблется, а кашель все еще сохраняется.