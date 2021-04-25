Президент Чехии заявил об отсутствии данных по «российским агентам» во Врбетице
Чешские спецслужбы не предоставили доказательств того, что российские агенты военной разведки были на складе боеприпасов в деревне Врбетице, на котором прогремел взрыв в 2014 г., заявил президент Чехии Милош Земан, передает «Интерфакс».
В то же время это не значит, что подозрение было безосновательным, пояснил он, добавив, что помимо версии о вмешательстве иностранной разведки рассматривается также версия о неосторожном обращении с боеприпасами.
«Я серьезно отношусь к обеим версиям и хочу, чтобы они были тщательно изучены», — добавил Земан.
Дипломатический конфликт между Прагой и Москвой начался после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша о причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице на востоке страны в 2014 г., в результате которого погибли два человека.
После предъявления данных обвинений МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 дипломатов из Чехии и предписал им покинуть страну. 22 апреля МИД Чехии объявил, что сократит число дипломатов, работающих в российском посольстве в Праге, до числа чешских дипломатов в Москве. По состоянию на 22 апреля в пражском посольстве было 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а в чешском в России — пять дипломатов и 19 технических служащих. МИД России обещал ответить на данное решение Праги. В итоге в посольствах обеих стран осталось по 32 сотрудника.