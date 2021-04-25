Ушаков: встреча Путина и Байдена может пройти в июне
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться в июне, однако окончательное решение будет приниматься в зависимости от многих факторов, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, Москва получила сигнал Вашингтона о встрече двух президентов, идет обсуждение.
«Называют июнь, даже есть конкретные даты», — сказал Ушаков, добавив, что решение будет приниматься «в зависимости от многих факторов».
13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Возможная дата такой встречи не называлась.