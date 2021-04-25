Ушаков: встреча Путина и Байдена может пройти в июне

13 апреля Байден и Путин провели телефонный разговор по инициативе Вашингтона. Американский лидер предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Возможная дата такой встречи не называлась.